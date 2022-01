경북 영양군 민원서비스 종합평가 전국 최우수기관 선정

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군이 행정안전부와 국민권익위원회가 공동으로 수행한 2021년 민원서비스 종합평가에서 ‘가’ 등급을 받아 최우수기관으로 뽑혔다.

민원서비스 종합평가는 전국 304개 기관을 대상으로 2020년 9월부터 2021년 8월까지 1년간의 민원행정 전략 외 3개 분야를 서면평가 후 민원만족도를 합산해 공표된다.

영양군은 민원제도 운영과 국민신문고 민원처리 분야에서 매우 우수한 평가를 받았다. 대구·경북 기초지자체 중 유일하게 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받았다.

또 민원서비스종합평가가 최초 시행된 2017년 이후 경상북도 23개 시 군 중 ‘가’ 등급을 받은 기관은 영양군이 유일하다.

2019년도와 2020년도 영양군 평가등급은 각각 ‘마’와 ‘다’ 등급이었으나 작년에는 ‘가’ 등급으로 껑충 뛰었다.

또 지난 11월 24일 민원공무원의 날에 2021년도 ‘국민행복 민원실’ 인증으로 행정안전부장관 기관표창을 받아 민원분야 최고 상을 모두 거머쥐었다.

이번 평가 인센티브로 영양군은 오는 3월 정부포상과 5000만원의 특별교부세, 유공 공무원 포상을 받게 된다.

