장상수 대구시의회 의장 간부급 첫 ‘독립인사’ 단행

지방의회 인사권 독립시행 기념행사 개최

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대구시의회가 13일 의회 인사권 독립 시행 기념행사를 열고 신임 간부에 임용장을 수여했다.

13일부터 개정 지방자치법이 시행되며 전국 지방의회는 의장이 독립적으로 소속 사무직원을 지휘·감독하고 임명·교육·훈련·복무·징계에 관한 사항을 처리하게 됐다.

대구시의회는 지난해 1월부터 인사권 독립 기획팀을 구성해 인사권에 관한 업무체계를 정비하며 개정법 시행을 준비했다.

조직체계에 담당관 1명과 3팀을 더하고 29건에 달하는 조례·규칙을 제·개정했으며 근무 공간 확보를 위한 청사 재배치, 인사 시스템 구축 등 조직, 제도, 인력, 근무환경 조성의 기틀을 마련했다.

기념행사는 30년 만에 강화된 지방의회의 권한과 책임의 의미를 되새기고 독립체제로서 출발과 시민 행복, 지역 발전을 위한 각오와 의지를 새롭게 다지고자 열렸다.

지방의회 독립 인사권을 이루기까지의 경과를 보고하고 신임 간부 7명에 대한 임용장 수여, 장상수 의장의 기념사 순으로 이어졌다.

시의원들과 의회 사무처 직원들이 ‘앞서가는 정책 의회’, ‘체감하는 민생 의회’, ‘함께하는 열린 의회’, ‘소통하는 하나 된 의회’라는 구호로 피켓 퍼포먼스를 펼쳤다.

장상수 의장은 이날 기념행사 전 4급 직위 시의회 간부급 인사 발령문에 서명하며 의장에게 부여된 인사권을 처음 행사했다.

시의회는 간부급 인사에 이어 이달 말 시행 예정인 5급 이하 팀장급 직원을 끝으로 첫 정기인사를 마무리할 계획이다.

정교한 조직체계와 공정한 인사 시스템을 완성하고 유능한 인재가 전문성과 능력을 펼쳐나갈 수 있는 여건을 조성하며 조직 권한 독립과 재정 분권, 자치입법권 보장 등을 위해서도 꾸준히 노력할 방침이다.

장 의장은 “자치와 분권은 시작과 끝이 모두 시민의 행복과 지역의 발전으로 이어져야 한다”며 “이번 변화와 성장이 시민에게 직접적 혜택으로 전해지도록 더 가까이서 소통하고 역량을 높여 제대로 일하는 강한 의회를 만들 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr