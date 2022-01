에넥스, 새해맞이 침대·식탁 등 신제품 출시

[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스는 새해를 맞아 주방가구부터 침실가구까지 다양한 신제품을 출시했다고 13일 밝혔다.

이번에 출시한 '스위트 호텔형 조명 침대'는 인테리어 최신 트렌드를 반영한 템바보드 디자인의 호텔형 조명 침대로 나만을 위한 프라이빗한 공간 연출이 가능하다. 여기에 미니멀한 라운드 헤드 디자인의 LED 조명이 모던하고 고급스러운 분위기를 만들어 침실의 안락함을 더한다.

에넥스의 온라인 전용 식탁 브랜드 '오븟(O!BEUT)' 식탁 제품 2종도 함께 출시됐다. 오븟의 가장 큰 특징은 고객이 원하는 대로 상판과 프레임 등의 색상을 조합해 개성을 표현할 수 있는 커스터마이징이다. 3가지 상판, 3가지 프레임 색상, 4가지의 다릿발 디자인을 제공해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

이번 신제품 'NEW 샤론 통세라믹 식탁'과 'NEW 킨트 통세라믹 식탁'은 오븟의 베스트 라인으로, 기존 제품에서 12T 프리미엄 세라믹 상판으로 리뉴얼 된 제품이다. 프리미엄 세라믹 상판은 식탁 위에서 칼질을 해도 스크래치가 생기지 않는 고강도 재질에 뜨거운 냄비나 불이 닿아도 쉽게 변형되지 않는다.

에넥스 관계자는 "홈인테리어에 대한 관심이 증가하면서 디자인 및 기능적인 요소를 갖춘 가구를 찾는 고객이 늘어나는 추세"라면서 "고객의 다양한 선택지를 위해 통세라믹, 이태리세라믹, 대리석 등의 제품 라인업이 준비돼 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

이와 함께 에넥스의 온라인 스토어 에넥스몰에서는 새해 맞이 다양한 이벤트를 진행중이다. 회원가입 시 에넥스몰 적립금 즉시 증정, 구매 금액대별로 할인쿠폰 증정, 신제품 특가 등 혜택을 제공한다. 자세한 사항은 에넥스몰에서 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr