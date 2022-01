"반군부 활동 막아라" 미얀마 군정, 인터넷 요금 인상

[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 쿠데타 군사정권이 반군부 활동을 압박하기 위해 인터넷 요금을 인상했다.

현지 매체 이라와디는 13일 "군정이 최근 관련 법을 개정해 휴대전화 심(SIM) 카드와 인터넷 사용 요금을 올렸다"고 전했다.

통신업계에선 군정이 인터넷 접속을 제약해 정보 흐름을 제한, 반군부 활동을 억제하려는 목적이 있다고 봤다.

미얀마는 페이스북이 인터넷과 동의어로 불릴 정도로 휴대전화를 이용한 페이스북 사용이 절대적이다. 인구 5400만명 중 절반이 이를 사용하는 것으로 추산된다.

지난해 2월 1일 쿠데타 이후 미얀마 국민은 페이스북을 통해 반군부 시위를 조직하고 각종 불복종 행동을 전파했다. 군부가 쿠데타 직후 페이스북을 차단했던 것도 이 때문이었다.

한 통신업체 관계자는 "인터넷 관련 비용이 증가하면 온라인 활동이 감소할 것"이라며 "이는 인터넷을 차단하지 않고서도 인터넷 사용을 제한하는 방법"이라고 설명했다.

지난해 12월에는 군정이 통신사들을 압박해 이동 데이터 통신비도 두 배 가까이 인상하도록 했다.

한 청년은 이라와디에 "이전에는 페이스북에 뜨는 동영상은 어떤 것이든 볼 수 있었지만 지금은 그럴 수 없다. 이동통신 데이터를 아끼기 위해 글을 읽거나 사진만을 본다"며 "최근에는 트위터와 인스타그램도 사용하지 않고 있다"고 말했다.

무선 인터넷 월 사용료도 1.5배 이상 오를 전망이다. 한 통신사 관계자는 "군정이 이동통신 업체에 사용을 강요하는 것으로 알려진 스파이웨어는 이동통신 데이터는 추적할 수 없는 만큼 시민들이 전화하거나 문자를 보내기를 원하는 것일 수도 있다"고 했다.

미얀마 군부는 재작년 11월 치른 총선이 부정선거였다면서 지난해 2월 1일 쿠데타를 일으킨 뒤 무력을 동원해 반군부 세력을 탄압해왔다.

현지 인권상황을 감시하는 정치범지원협회(AAPP)에 따르면 쿠데타 이후 미얀마 군부의 살상행위로 지금까지 1463명이 숨진 것으로 집계됐다.

