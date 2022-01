뷰티베이커리, 블록체인 신사업 ‘LOTT 토큰’ 오프라인 결제 도입

기욤 패트리 운영 레스토랑 '라시네'에 'LOTT 토큰' 결제 서비스 도입

[아시아경제 공병선 기자] 뷰티 전문 브래드 뷰티베이커리의 블록체인 플랫폼 신사업 ‘LOTT 프로젝트’가 실생활에서 구현된다.

13일 뷰티베이커리는 전 프로게이머이자 방송인 기욤 패트리가 오는 2월 개시하는 레스토랑 ‘라시네’에 ‘LOTT 토큰’ 결제 서비스를 도입할 예정이라고 이날 밝혔다.

지난해 기욤 패트리는 이 프로젝트의 어드바이저로 선임됐다. 그는 과거 700달러(약 83만원)에 거래되던 비트코인을 투자해 60배 이상의 수익을 올려 화제된 바 있다.

뷰티베이커리 관계자는 “오프라인 매장을 연계한 LOTT 프로젝트 서비스를 기욤 패트리의 레스토랑에서 처음 선보일 수 있어 기쁘다”며 “라시네 레스토랑에 방문한 고객들은 LOTT 토큰을 이용해 식비뿐만 아니라 식당 내 그림과 액세서리 소품까지 대체불가능토큰(NFT)로 거래할 수 있다”고 밝혔다.

향후 뷰티베이커리는 LOTT 플랫폼의 안정적인 개발 마무리와 다양한 기업과의 제휴를 통해 LOTT 사용 범위를 확대해나갈 계획이다.

한편 뷰티베이커리는 지난달 신사업으로 추진 중인 블록체인의 메타버스 및 NFT 플랫폼 사업과 관련해서 특허청에 ‘DNA 아바타(Avatar)’, ‘메딕버스(Medicverse)’ 등 5개의 상표권을 출원한 바 있다.

