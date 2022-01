성범죄자 신상정보 카카오톡·네이버 동시 확인 가능해진다

카카오톡 1차·네이버 2차 발송하던 방식에서

원하는 서비스에서 동시 확인 가능하도록 개선

상반기 중 모바일 고지 열람 인증 간소화 추진

[아시아경제 한진주 기자] 성범죄자 신상정보를 카카오톡과 네이버 앱에서 동시에 확인할 수 있게 된다.

13일 여성가족부는 올해부터 성범죄자 신상정보를 카카오톡과 네이버 앱에서 동시에 고지하는 방식으로 서비스를 개선한다고 밝혔다.

성범죄자 신상고지는 성범죄 예방을 위해 성범죄자가 전·출입할 경우 해당 행정동의 19세 미만 아동·청소년 보호 세대주에게 성범죄자의 신상정보를 고지하는 제도다. 이름과 나이, 사진, 신체정보(키·몸무게), 주소, 실제거주지, 성범죄요지, 성범죄 전과사실, 전자장치부착여부 등 8가지를 고지한다.

기존에는 성범죄자 신상정보를 모바일로 고지할 때 카카오톡으로 1차 발송한 후 미열람 세대주에게 2차로 네이버 앱으로 고지하는 방식이었으나 원하는 곳에서 신속하게 확인할 수 있도록 고지 방식을 변경했다. 모바일로 미열람한 세대주에게는 기존과 동일하게 우편으로 성범죄자 신상정보를 재발송한다.

여가부는 모바일 고지를 열람할 때 인증절차가 불편하다는 의견을 반영해 올 상반기 중 인증절차를 간소화할 계획이다.

지난해 여가부는 고지대상 성범죄자 3346명의 신상정보를 332만 가구와 24만 아동·청소년 기관에 고지했다. 성범죄자 사진 업데이트 여부를 점검해 즉시 조치하고 네이버지도와 성범죄자 알림이 서비스를 연계했다.

황윤정 여가부 권익증진국장은 "여성가족부는 앞으로도 이용자들의 의견을 적극 반영해 성범죄자 신상정보가 정확하고, 신속하게 제공될 수 있도록 서비스를 개선해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr