쿠쿠, 미국 이어 국내서도 제빵기 출시…“밥솥 이을 K-가전”

[아시아경제 이준형 기자] 생활가전 기업 쿠쿠전자는 미국에서 선보였던 '쿠쿠 제빵기'를 국내에서도 출시한다고 13일 밝혔다.

쿠쿠전자는 지난해 3월 미국에서 쿠쿠 제빵기를 출시했다. 아마존, 코스트코 등 현지 온·오프라인 유통채널에서 판매량이 급증하는 등 밥솥, 멀티쿠커에 이어 쿠쿠전자의 인기 가전으로 부상했다는 게 회사 설명이다. 쿠쿠전자는 디저트 등을 직접 만들어 즐기는 홈쿡, 홈카페 트렌드에 따라 국내에서도 제빵기를 출시하기로 결정했다.

쿠쿠 제빵기는 버튼 조작만으로 반죽, 발효, 굽기 등 빵을 만들기 위해 필요한 여러 과정을 해결할 수 있는 제품이다. 재료만 투입하면 식빵, 케이크는 물론 잼, 요거트 등 사이드 메뉴까지 만들 수 있다. 반죽 중량은 500g, 700g, 1000g 등 3단계로 선택할 수 있다. 빵 색상도 취향에 따라 고를 수 있도록 3단계로 조절된다.

곡물빵도 ‘자동 견과류 투입 디스펜서’ 기능을 통해 간단히 만들 수 있다. 반죽하는 번거로움 없이 견과류와 말린 과일을 제빵 과정 중간에 투입하기만 하면 된다. '15시간 예약 기능'으로 아침에 먹을 빵을 예약된 시간에 맞춰 미리 만들 수 있다. 제빵이 완료되면 온도 유지를 위해 1시간 동안 자동 보온 기능이 작동된다.

제품 상단의 작동 버튼은 누구나 직관적으로 인식할 수 있도록 한글 표기가 돼 있다. 스테인리스를 적용해 부식에 강하고 세척도 편리하다.

쿠쿠전자 관계자는 “쿠쿠 제빵기는 빵이 주식인 미국 시장에서 제품력을 인정 받은 제품”이라며 “전기밥솥으로 밥을 만드는 것처럼 조작이 쉽고 간편해 누구나 홈베이킹의 즐거움과 매력을 찾을 수 있다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr