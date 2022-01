위메프, 설 맞아 국내산 농축산물 할인 판매 '농할갑시다' 캠페인

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 설을 앞두고 국내산 농축산물을 한자리에 모아 선보인다.

위메프는 농림축산식품부, 한국농수산유통공사와 함께 농축산물 소비 촉진 캠페인 '대한민국, 농할 갑시다!'를 진행한다고 13일 밝혔다. 코로나 장기화로 침체된 내수 경제를 활성화하고 우수한 품질의 국내산 농축산물을 저렴한 가격에 판매한다는 취지다.

이번 행사에서는 설 선물세트, 제수품, 지역 특산물, GAP·친환경 인증 상품 등을 선보인다. 모든 고객에게 행사 상품 1만원 이상 구매 시 2000원 할인 가능한 쿠폰을 제공한다.

대표 설 선물 세트는 △횡성 한우 선물세트(1.15㎏, 등심+안심+채끝+특수부위) △나주 배 선물세트(5㎏, 9~10과) △서귀포 레드향 선물세트(3㎏, 8~13과) △더덕 선물세트(1㎏, 20~25뿌리) △정남농협 잡곡 선물세트 등이다. △해남 햇 꿀밤고구마 △제주 구좌 햇 흙당근 △무안 자색양파 등 지역 특산물도 한자리에서 만나볼 수 있다.

신희운 위메프 전략제휴팀장은 "믿고 먹을 수 있는 농축산물을 저렴한 가격에 구매하고, 농축산물 판로 확대에도 기여할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

