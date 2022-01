중진공, 글로벌 백신 허브화 위해 유관기관과 지원 나서

13일 글로벌 백신 허브화 달성 위한 10대 기관 통합 사업 설명회

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도) 등 글로벌 백신 허브화 달성을 위해 모인 10대 백신산업 지원 기관은 13일 국내 백신·원부자재 기업을 대상으로 각 기관의 지원 사업을 안내하는 온라인 설명회를 개최했다고 밝혔다.

이날 설명회는 보건복지부와 산업통상자원부가 공동으로 주관하는 10대 유관기관 협의체 협력 회의의 부대행사로 진행됐다. 10대 백신산업 지원 기관은 범정부 차원에서 추진 중인 'K-글로벌 백신 허브화 비전 및 전략'을 수행하기 위해 지난 11월 각 기관의 사업을 연계하고 협력을 강화하는 내용의 업무협약을 체결한 바 있다.

각 기관은 이날 KOTRA 염곡동 본사 K-스튜디오에서 온라인으로 생중계한 통합 사업 설명회를 통해, 백신 산업 전주기 지원 시 각 기관의 역할과 목표, 올해 중점 추진사항 등을 발표했다. 중진공, KOTRA, 한국무역협회, 한국무역보험공사는 백신 기업의 수출마케팅과 무역보험 지원 계획을, 한국보건산업진흥원은 백신 개발과 산업 역량을 강화하는 지원 사업을 소개했다. 기술보증기금, 신용보증기금, KDB산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행은 민간 투자 활성화를 위한 각 기관 특성에 맞는 금융 지원 프로그램을 설명했다.

중진공은 정책자금, 수출마케팅 사업 등 다양한 정책지원을 통해 국내의 우수한 백신·원부자재 기업의 해외진출에 앞장설 예정이다. 세부적으로는 백신·원부자재 기업에 대해 기업 당 최대 100억원까지 지원을 확대하고 수출바우처 등 수출마케팅 사업 신청시 우대할 방침이다. 또한 직원의 장기 재직을 위해 내일채움공제 연계 등을 통해 매출, 일자리, 수출 전 분야의 성장을 지원해 글로벌 기업으로 적극 육성할 계획이다.

김학도 이사장은 "이번 사례는 대한민국 글로벌 백신 허브화 조기 달성을 위해 10대 유관기관이 협력 체계를 공고히 한다는 점에서 의미가 있다"면서 "중진공은 10대 유관기관과 유기적으로 협력하고 현장 조직 및 해외거점을 적극 활용해 우수한 중소벤처기업이 글로벌화를 이룰 수 있도록 지원에 앞장 서겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr