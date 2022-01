윤석열, 소방관 심신건강 예산 약속…'마음건강 강화프로그램 대폭 증액'

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 13일 소방공무원의 심신건강 예산을 확대하겠다고 약속했다. 각종 스트레스 등에 노출된 소방관들을 위한 지원을 강화하겠다는 것이다.

이날 윤 후보는 ‘석열씨의 심쿵약속’을 통해 위험상황이나 응급상황에 투입되는 특수한 업무환경으로 인해 신체적·정신적 부상의 위험에 상시적으로 노출된 소방공무원들의 마음건강 강화프로그램 예산을 늘리겠다고 약속했다.

지난해 전국 소방공무원을 대상으로 마음건강 설문조사를 실시한 결과 1만2310명(22.8%)이 수면 장애를 겪고 있고, 외상 후 스트레스성 장애(PTSD) 3093명(5.7%), 자살위험성 관리필요군 2390명(4.4%), 우울증 2379명(4.4%)등 고통을 겪고 있는 것으로 나타났다.

이와 관련해 올해 소방청의 마음건강 강화프로그램 운영예산은 33억원을 편성했으나, 부족한 상황이다. 가령 창원소방본부에서 소방공무원 치료를 위해 운영하고 있는‘마음근육센터’의 경우 창원시에서 예산을 확보하지 못하면 문을 닫아야 하는 상황이다

이와 관련해 윤 후보는 "현재 추진 중인 국립소방병원과 소방심신수련원 건설이 차질없이 진행될 수 있도록 세심하게 살피는 한편, 마음건강 강화프로그램 운영 예산을 향후 5년간 매년 50억원으로 증액하여 250억원을 확보할 계획"이라고 밝혔다. 관련 예산으로 진료비를 지원하고, 상담사 충원 및 교육, 찾아가는 상담실 운영 횟수를 확대하는 등 소방공무원이 건강한 환경에서 근무할 수 있도록 하겠다는 것이다.

