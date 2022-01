<장 마감 후 주요 공시>

◆ KH 일렉트론 KH 일렉트론 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 739 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 740 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) close =100억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 48,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,200 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) close =종속회사 EOFLOW, INC.에 179억원 규모 금전대여 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr