SSG닷컴, 조선호텔 밀키트 판매…“한식·중식·일식 메뉴 다각화”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 조선호텔앤리조트와 손잡고 한식·중식·일식 대표 레스토랑의 맛을 재현한 신규 밀키트 제품 4종을 단독으로 판매한다고 13일 밝혔다. 오는 26일까지 해당 상품을 20% 할인하는 특별 기획전도 실시한다.

기존 유니짜장, 삼선짬뽕에 칠리새우와 깐풍기 등을 추가해 중식 요리 메뉴를 강화했다. 칠리새우는 큼직한 새우에 튀김옷을 얇게 입혀 새우의 풍미와 식감을 모두 잡았고, 깐풍기는 쫄깃한 닭다리살을 숙성하고 흑후추와 건고추로 맛을 냈다.

한식 메뉴로는 국내 대표 뷔페 레스토랑 ‘아리아’ 소속 한식 셰프의 레시피를 재현한 소불고기를 선보인다. 일식에서는 전문 다이닝 레스토랑 ‘호무랑’의 노하우를 접목한 나가사키 짬뽕을 내놓는다.

SSG닷컴 관계자는 “신규 밀키트는 호텔 요리의 맛을 재현하면서도 접근성을 높이고 조리 과정을 최소화한 것이 특징”이라며 “앞으로도 신세계그룹이 가진 온·오프라인 역량을 바탕으로 상품 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr