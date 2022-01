부산항만공사, 북항에도 ‘안전’을 더합니다

신감만부두 컨테이너크레인 스마트 안전고도화사업

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 부산항만공사(BPA)가 항만 근로자 안전을 확보하고 부두 운영 효율성을 높이고자 북항 신감만부두 컨테이너크레인의 스마트 안전고도화사업에 착수했다.

사업 대상은 신감만부두에 설치된 컨테이너크레인 7기 중 BPA가 소유한 5기이며 총사업비 40억원이 투입된다. 공사는 부산항 신항보다 다소 뒤떨어진 북항의 컨테이너크레인 안전성이 크게 개선될 것으로 전망했다.

사업의 주요 내용은 크레인 전력 케이블 풀림 방지를 위한 케이블 릴 다중 뱃짐 고정장치 자동화 시스템 설치, 하역장치의 제어와 모니터링을 위한 메인 권상(호이스트) 기계장치 감시 시스템 설치, 드라이브 교체 등이다.

현재 북항 크레인에는 전원 케이블을 자동으로 고정하는 장치가 없어 태풍 때 파도의 충격으로 케이블이 풀려 절단되거나 케이블을 수작업으로 고정하다 추락사고가 일어날 위험이 있다.

신항과 달리 소음·진동·발열 등 메인 권상 기계장치의 이상 징후 감시 시스템도 없어 공사는 북항 장비의 안전도를 신항 수준으로 끌어올리고자 이번 사업을 시작했다.

공사는 북항 컨테이너크레인의 노후화로 일어날 수 있는 사고 위험에 대비해 자체 소유 장비에 비상 브레이크를 설치하는 등 안전시설 보강 조치를 꾸준히 시행하고 있다.

지난해 자체 소유 컨테이너크레인 정밀 안전 점검을 한 결과를 바탕으로 올해 신감만부두 컨테이너크레인 스마트 안전고도화 사업을 본격적으로 추진하기로 했다.

박정묵 스마트장비부장은 “고도화 사업이 크레인 노후화로 발생하는 사고를 예방하는 데 큰 힘이 될 것”이라며 “공사 소유 장비에 먼저 사업을 진행하고 민간 운영사 장비에도 운영사들이 안전 투자를 늘리도록 유도할 방침이다”고 말했다.

