충남, 119신고 72.4만건…신고건수 전국 5위

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 지난해 충남에서 접수된 119신고가 72만건을 넘어섰다. 단순 신고건수로는 전국에서 다섯 번째로 많은 순위다.

11일 충남 소방본부에 따르면 지난해 관내 119신고 접수건수는 72만4940건으로 집계된다.

이는 전년대비 9.9% 증가한 수치로 충남은 경기, 서울, 부산, 경북에 이어 다섯 번째로 신고건수가 많았다.

신고 유형별로는 ▲구급 13만2791건 ▲구조 4만건 ▲화재 2만6164건 등 순으로 집계된다. 이외에 응급의료 상담건수도 3만8709건 접수됐다.

월별로는 호우와 폭염이 계속됐던 7월에 8만901건(11.2%)으로 가장 많고 2월이 4만 4477건(6.1%)으로 가장 적었다.

한편 충남 소방본부 119종합상황실은 2020년과 지난해 2년(상·하반기) 연속 소방청 주관 ‘전국 119상황관리 평가’에서 최고 등급인 ‘A등급’을 받았다.

