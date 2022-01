[아시아경제 박병희 기자] 다비드 사솔리 유럽의회 의장이 11일 오전(현지시간) 타계했다고 미국 정치 전문매체 폴리티코가 이날 보도했다. 향년 65세.

사솔리 의장의 대변인은 "다비드 사솔리 유럽의회 의장이 이탈리아 아비아노의 병원에서 11일 오전 1시15분께 숨을 거뒀다"고 밝혔다.

전날 유럽의회 의장실은 성명을 내고 "사솔리 의장이 면역체계 이상에 의한 복합 증세로 지난달 26일부터 병원에서 치료를 받았다"고 밝혔다.

사솔리 의장은 지난해 9월에도 심각한 폐렴 증세로 프랑스 스트라스부르그의 병원에서 치료를 받았다.

이탈리아 출신인 사솔리 의장은 2009년 유럽의회 의원에 처음 당선됐으며, 2014년 재선출돼 유럽의회 부의장을 지냈다. 2019년 7월 유럽의회 의장으로 선출됐다.

