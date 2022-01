[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 화순전남대학교병원은 김수영 응급센터 수간호사가 최근 코로나19에 대응 지역사회 응급의료체계를 유지한 공로로 전남도지사 표창을 받았다고 11일 밝혔다.

김 수간호사는 코로나19 발생 초기 지역응급의료센터 수간호사로서 신속한 방역수칙 및 검사체계를 확립해 코로나19의 지역 확산을 방지하는 등 지역사회 응급의료체계를 유지하는 데 기여했다.

특히 응급센터 내 전체 환자와 보호자를 대상으로 신속항원검사와 PCR검사 체계를 확립했고, 보호자도 코로나 전수검사를 시행해 선제적으로 대응했다.

또 지역 의료기관과 긴밀한 협업체계를 구축해 환자 발병시 신속한 조치를 취하는 등 코로나19 예방과 환자 간호에 만전을 기한 공로를 인정받았다.

