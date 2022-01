부산교육청, 겨울방학 중·고생 학력향상 집중 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청이 중·고교생의 학력 향상을 위해 겨울방학 동안 다양한 학습프로그램을 운영해 지원한다.

부산시교육청은 겨울방학을 맞은 중·고등학생을 대상으로 학습결손 지원과 학력 향상을 위한 ‘학습도움닫기’, ‘인공지능(AI) 활용 수학학습’, ‘학습컨설팅’을 집중 운영한다.

‘학습도움닫기’에는 중·고교 242개교 1872명의 학생이 참여하며 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 등의 교과와 학습 동기 강화, 자기 주도적 학습 능력 강화 프로그램이 운영된다.

프로그램은 학습 수준과 학생 희망에 따라 기초학력 보장과 학력 향상을 위해 소그룹으로 진행된다.

학생 희망과 학교 여건에 맞게 다양한 형태로 운영되며 대면 또는 온·오프라인 블렌디드 수업 등으로 실시된다.

‘인공지능(AI) 활용 수학학습’은 중·고등학교 73개교, 1000명의 학생을 대상으로 운영한다.

인공지능 기반 프로그램을 활용해 학생의 학습 수준을 진단·보정하고, 학생 스스로 개별 학습 이력 관리와 문제점을 분석하도록 진행한다.

학생은 인공지능이 추천하는 맞춤형 수학 문제를 해결하면서 학습에 대한 동기를 강화하고 실력을 향상해 나가게 된다.

교육청은 인공지능 수학학습 프로그램을 활용해 겨울방학 방과후수업과 소그룹 학습지도, 대학생 튜터링을 병행해 운영한다.

대학생 튜터는 인공지능 프로그램의 활용 방법을 안내하고 학생의 학습상황을 매일 관리해 학습 참여를 돕는다.

‘학습컨설팅’은 일반고 95개교의 학생 397명을 대상으로 집중 실시한다.

프로그램은 학습법 상담, 심리·정서 지원, 진로·진학 지도 등 1대 1 맞춤형으로 자기 주도적 학습 능력을 신장할 수 있도록 한다.

교내 교사와 학생이 1대 1 매칭으로 진행되며 학생별 상담계획서, 상담 카드 등을 활용하는 등 체계적인 학습 코칭을 한다.

부산시교육청은 지난 12월 부산 학력평가 연구지원단이 개발한 ‘고등학교 수능형 연계 문항 자료’와 ‘2021학년도 전국연합 학력평가 기출문항 단원별 자료’를 고등학교에 배포해 겨울방학 방과후학교 수업에 활용하도록 했다.

2022학년부터는 모든 중·고등학교를 대상으로 인공지능 기반 영어학습 프로그램도 운영할 예정이다.

김석준 교육감은 “원격수업 장기화에 따른 학생의 학습결손 회복, 학력 향상을 위해 학습 지원과 심리·정서 지원 등 여러 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

