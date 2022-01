조달청 “경제회복 마중물 역할…디지털·데이터 미래 사회 대응”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 공공조달을 마중물로 완전한 경제회복에 한 걸음 다가선다는 포부다. 또 미래 사회에 대응한 체질 변화에 고삐를 죈다.

김정우 조달청장은 11일 정부대전청사에서 이 같은 내용을 담은 ‘2020년 업무계획’을 발표했다.

업무계획은 경제 활력, 국민안전, 미래대응 등 3대 전략을 토대로 6대 중점과제를 추진하는 데 방점을 둔다.

6대 중점과제는 ▲경제활력 회복 선도 ▲국민안전을 우선하는 조달 구현 ▲공공조달을 통한 사회적 가치 구현 ▲역동적 혁신조달 추진 ▲디지털·데이터 기반 조달서비스 확대 ▲일제 잔재 청산을 위한 국유재산 정비 등으로 정했다.

우선 조달청은 공공조달이 가진 구매력으로 경제활력 회복을 주도할 계획이다. 이를 위해 상반기 조달계약 비중을 전체의 63%(총 54.4조원 중 34.2조원)까지 끌어올릴 복안이다.

이는 지난해 상반기 체결한 조달계약 27.1조원보다 7.1조원(26.2%) 늘어난 규모다. 조달청은 조기집행의 실행력을 높이기 위해 현재 기획재정부와 올 상반기 조달요청 공공기관에 조달수수료를 최대 10% 할인하는 방안을 협의하는 중이다.

공공조달을 통한 청년 창업·일자리 창출도 주된 실행 과제로 꼽힌다. 청년 창업·일자리 창출은 조달청이 대학, 지방자치단체의 창업센터와 협업해 혁신조달·벤처나라 참여를 유도하고 지원하는 방식으로 추진된다.

특히 조달청은 혁신제품 구매예산 총 465억원 중 10% 이상을 청년기업에 매칭될 수 있게 하고 벤처나라 등록가점(+1점)을 신설해 청년기업의 공공조달시장 진입과 청년 일자리 창출을 주도할 계획이다.

국민생활과 안전에 직결된 공공조달 부문의 기능강화에도 무게 추가 실린다. 코로나19 백신 추가접종과 방역물품 및 서비스를 최우선으로 공급, 수입대체 국산 의료기기의 쇼핑몰 등록확대와 적정가격 보장으로 보건·안전물자의 공급·관리가 원활하게 이뤄질 수 있게 하고 요소수 등 해외의존물자 수급대응 강화와 비축원자재 공급 확대에 나선다는 게 핵심이다.

최근 기업에 강조되는 ESG(Environmental, Social and Governance)경영을 공공조달에 접목해 정부가 기업과 함께 사회적 가치를 구현하는 노력도 강화한다. 환경·고용·복지·안전 등 사회적 가치 실현에 조달기업의 일방적 희생을 바라는 것이 아니라 해당 기업에 이익을 줄 수 있는 환경을 조성, 조달기업의 ESG 동참을 이끌어내는 데 주력하겠다는 취지다.

이를 위해 조달청은 ‘(가칭) 조달사업의 사회적 가치평가 지침’을 마련해 공공조달 ESG 도입을 촉진한다. 현행 입찰가점 방식을 기본배점 방식으로 전환해 현장에 시범적용하고 입찰평가 외 우수조달물품, 품질보증조달물품 등 각종 조달제도에 환경·안전·고용창출 등에 관한 심사기준을 확대·신설하겠다는 것이다.

또 탄소중립·녹색조달 실천을 위한 공공조달 지원 강화와 공공조달의 공정·상생가치 실현을 위해서도 노력할 계획이다.

코로나19로 급변하는 외부환경에 대응해 디지털·데이터 기반의 조달서비스를 확대하는데도 기관 역량이 집중된다. ‘차세대 나라장터’ 시스템을 2024년 개통해 공공조달시장에서도 디지털·데이터 거래와 유통이 활성화 될 수 있게 하고 흩어진 조달 통계·데이터를 집적화해 관리함으로써 기업이 필요로 하는 공공수요 조달정보가 널리 공개돼 활용될 수 있게 하는 게 주된 목표다.

이밖에도 조달청은 올해 혁신제품 시범구매 예산을 465억원(2019년 24억원), 혁신시제품 지정 업체를 누계 500개 이상(2019년 66개)으로 늘려 혁신조달시장의 활성화를 꾀한다.

김정우 조달청장은 “올해 조달청 역량은 ‘완전한 경제회복’과 ‘미래를 준비하는 공공조달 실현’에 초점이 맞춰질 것”이라며 “큰 틀에서의 두 가지 과제를 실행에 옮기기 위해 조달 수요자오 적극 호흡하며 조달정책을 펼쳐나가기 위해 노력하겠다”고 말했다.

