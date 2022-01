환경부, 국내외 전문가와 '자연기반해법 확산·생물다양성 보전 방안' 모색

세계자연보전연맹과 공동으로 국제학술회 개최

[아시아경제 주상돈 기자] 환경부와 국립생태원이 세계자연보전연맹(IUCN)과 공동으로 11일 서울 중구에 위치한 에나(ENA)스위트호텔에서 '자연기반해법 확산과 생물다양성 보전을 위한 국제학술회(세미나)'를 개최했다.

이번 행사는 국내외 전문가들이 기후위기 대응을 위한 자연기반해법 확산과 생물다양성 보전을 공동으로 모색하기 위해 마련됐다. 또 올해 상반기 환경부에서 수립할 예정인 '기후변화 완화·적응을 위한 자연·생태기반 추진전략(안)'과 올해 하반기 수립 예정인 '제5차 국가생물다양성전략'의 주요 정책방향을 논의하기 위해 국내외 전문가들의 의견을 듣는다.

이번 행사에서는 생태계를 보호하고 지속가능하게 활용·관리·복원해 기후변화 등 사회문제를 효과적으로 유연하게 해결하는 자연기반해법 확산과 올해 4월 중국 쿤밍에서 개최될 예정인 제15차 유엔 생물다양성협약 당사국총회에서 논의될 생물다양성 보전이 핵심 의제로 다뤄졌다.

이날 세미나는 홍정기 환경부 차관의 개회사와 이성아 IUCN 사무차장의 축사를 시작으로 강성구 환경부 자연생태정책과장과 센굽타 샌딥 IUCN 글로벌 코디네이터, 박훈 고려대 교수, 정길상 국립생태원 기후생태연구실장의 주제발표와 관계자 토론이 이어졌다.

이 자리에서 센굽타 샌딥 IUCN 글로벌 코디네이터는 기후변화 대응을 위한 자연기반해법의 필요성과 국제동향을 설명하며 실행가능성과 협치(거버넌스) 및 기후변화 대응과 생물다양성 보전 간의 상쇄효과 등을 고려해야 한다고 강조했다.

박훈 고려대 교수는 2050 탄소중립 달성을 위한 마지막 빈칸이 '생물다양성 보전과 생태계 복원'이라며 자연기반해법이 탄소중립을 달성할 수 있는 지속가능하고 적절한 방법임을 설명했다.

정길상 국립생태원 실장은 기후변화가 토양과 생물종, 해수면 등 생태계에 미치는 영향 및 위험요소를 제시하면서, 국가단위 생태관측소 구축 및 기후변화 정보 통합관리체계 마련 등 기후위기 대응을 위한 지속적인 생태계 위험도의 평가가 필요하다고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr