현대글로비스, '물류현장 안전 매뉴얼' 무상배포…소규모 사업장 지원

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 안전한 물류 현장 조성을 위해 ‘물류현장 안전 매뉴얼’을 제작해 무상 배포했다고 11일 밝혔다. 수도권 지역의 물류센터 5곳을 선정해 입주한 중소 물류회사를 대상으로 안전 매뉴얼 책자 500권을 비대면 방식으로 전달했다.

현대글로비스는 자체적으로 안전 관리체계를 갖추기 어려운 소규모 사업장을 지원하기 위해 그동안의 안전경영 노하우를 바탕으로 매뉴얼을 제작했다. 최근 물류 현장에 화재, 압사, 끼임 등 각종 안전사고가 빈번하게 발생하는 만큼 작업자의 경각심을 고취하고, 사고 발생 시 발 빠른 조치를 위해서다. 휴대용 소화기 500개도 함께 지급했다.

작업자들을 인터뷰해 매뉴얼에 포함시키는 등 실무에 유용한 정보들을 담았다. 향후 매뉴얼 배포 대상 지역을 전국으로 확대하는 한편, 전 협력사에도 무상 제공할 계획이다.

현대글로비스는 물류업계의 안전을 위한 다양한 활동을 지속하고 있다. 자동차운반트럭에 차량 상하차 시 추락사고가 발생하지 않도록 화물칸 측면에 안전 난간대 설치를 무상 지원하고 있으며, 앞서 물류업 종사자의 사고 예방과 개인방역을 돕기 위해 안전용품세트를 2만개 배포한 바 있다.

현대글로비스 관계자는 “물류업계 종사자들이 체계적이고 안전하게 작업할 수 있도록 매뉴얼을 마련했다”며 “앞으로도 국내 대표 물류회사로서 안전한 물류현장을 만드는데 기여할 것”이라고 말했다.

