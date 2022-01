GS25, 최장수 경영주 배출…“30년간 600만 고객과 소통”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 올해 30주년을 맞는 최장수 경영주를 배출해 순금 10돈으로 제작한 인증패 및 꽃다발 선물을 전달했다고 11일 밝혔다.

주인공인 성인제씨는 1992년 1월10일 서울 강남구에서 GS25역삼2점을 오픈해 30년 동반을 시작했다. 성 씨는 30년 간 한 장소에서 오랜 기간 점포를 운영하면서 그동안 600만 명이 넘는 고객들과 만났고, 친절한 서비스와 다양한 상품을 제공하며 지역주민들의 삶의 질 향상에 기여했다. 또한 가맹본부와 공식적으로 소통하기 위해 경영주들이 자발적으로 구성한 GS25 경영주협의회의 일원으로서 편의점의 성장과 발전, 경영주 이익 개선을 위해서도 앞장섰다.

성 씨는 “오픈 초부터 현재에 이르기까지 30년 간 우리 점포를 위해 최선을 다해 준 가족, 근무자, 영업관리자, GS25 관계자분 및 동료 경영주분들께 감사하다”며 “어려운 일이 발생했을 때 항상 내 일처럼 도와주고, 격려와 지원을 해준 동반자 GS25가 있기에 오늘날의 GS25역삼2점이 존재할 수 있었다”라고 말했다.

오진석 GS리테일 플랫폼 B/U장(부사장)은 “기업과 경영주가 함께 성장하고 발전해 온 가맹사업의 표준모델”이라며 “앞으로도 업계 최고의 상생 노력과 명확한 중장기 비전 제시를 통해 경영주들의 수익성 제고 및 점포 운영환경 개선을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

