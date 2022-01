"압박감에 몰래 백신 접종하고 돌아가셨다"…방역패스에 울분 터진 시민들

"기흉 앓고 있는 중2 딸… 백신 맞아야 하나" 청원도

[아시아경제 나예은 기자] 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신 접종 후 혈전이 발생한 60대 여성이 백신패스(방역패스) 정책을 따르고자 화이자 2차 접종을 감행했다가 사망한 사연이 알려졌다.

지난 7일 청와대 국민청원 게시판에는 '백신 접종 후 어머니가 별세하였습니다. 백신접종·백신패스 반대합니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다.

40대 남성 청원인 A씨는 "지난해 6월 64세 어머니가 아스트라제네카 1차 접종 후 약 1개월 뒤 비장정맥 혈전에 의한 비장괴사 판정을 받았다"며 "가족들은 백신 접종에 따른 부작용이라고 의심했으나, 당시 의사는 백신과 연관성이 없다는 판정을 내렸다"고 주장했다.

이어 "퇴원 후 한달 정도 되었을 때는 2차 접종을 해도 된다는 소견을 보였다"면서 "하지만 가족들은 강력하게 백신 2차 접종을 하지 못하도록 하였고, 어머니는 건강 회복을 위해 하시던 일을 그만두셨다"고 전했다.

그러나 A씨의 어머니는 지난해 12월7일 가족들과 상의 없이 2차 화이자 백신을 접종했고, 접종 후 6일만인 13일 오전 자택에서 쓰러진 채 발견됐다.

A씨 어머니는 뇌압을 낮추기 위해 지난해 12월14일 수술을 받았지만 우뇌에 이어 좌뇌까지 뇌경색이 발생해 뇌사가 진행됐고, 수술 1주일 뒤인 12월22일 사망했다.

A씨는 "어머니는 백신패스에 대한 압박감으로 가족들에게 말하지 않고 화이자 백신 2차 접종을 했다"며 "긴 시간 동안 쓰러진 상태로 혼자 고통스러운 시간을 보냈을 어머니를 생각하면 마음이 너무 아프다. (정부는) 백신패스와 같은 정책으로 간접적으로 백신 접종을 강제하지 않고 개인의 선택에 맡겨달라"고 촉구했다.

한편 지난 5일에는 백신패스 실시로 기흉(폐에 구멍이 나서 공기가 새는 질환)을 앓고 있는 중학생 딸에게 코로나 백신을 맞혀야 하는 상황이 겁이 난다는 어머니의 청원글이 올라왔다.

청와대 국민청원 게시판에는 '키 160cm, 몸무게 37kg의 깡마른 체형. 기흉이라는 기저질환이 있다면 그래도 백신을 맞게 하시겠습니까?'라는 제목의 글이 올라왔다.

청원인 B씨는 "저는 딸 셋 엄마다. 둘째 아이는 중2로 키 160cm가 조금 넘고, 몸무게 37kg의 깡마른 체형으로 기흉이다. 완치의 개념이 없이 50% 이상의 재발률을 보이는 질환을 가진 아이라 백신 맞히기가 두렵다"고 말했다.

이어 "저희 둘째는 밖에서 친구들과의 사적만남을 스스로 자제하고 방역 및 거리두기를 잘 실천하고 있다. 그런데도 무조건 백신을 맞혀야 하나? 여러분의 자녀라면 그래도 백신을 맞게 할 것인가?"라며 "저는 두렵다. 다른 곳도 아니고 폐질환을 앓고 있는 아이를 백신 맞게 하기가 몹시 두렵다"고 털어놨다.

B씨는 방역당국을 향해 "'100% 이상 없다'고 누가 제게 호언장담해 주시라. 저도 백신 맞히고 싶다"며 "안심하고 맞히라고 책임지겠다고 말해주실 분 계신가? 제발 그리해 주시라. 사람의 목숨을, 인생을, 무엇으로 감히 '책임지겠다'고 말할 수 있나?"라고 덧붙였다.

그러면서 "보상하겠단 말 마시고 '안전하다', '괜찮다'라고 말해주시라. 저희 아이를 방역패스라는 제도 앞에 낙인찍히게 하고 싶지 않다. 백신 맞히고 싶단 말이다"라며 "기흉도 백신 맞아도 된다고 자신 있게 말해 주시란 말이다. 내 아이가 15세 깡마른 체형 기흉 기저질환자라도 백신 반드시 맞히겠다 하실 수 있는 분 있으신가"라고 덧붙였다.

