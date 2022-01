나토 사무총장, 서방·러 '우크라' 협상에 "평화로운 길 위해 노력"

[아시아경제 김혜민 기자] 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO) 사무총장은 10일(현지시간) 이번주 이어지는 러시아와 서방국가들의 안보협상과 관련해 "외교적 해법으로 향하는 길을 제공할 수 있길 바란다"고 밝혔다.

10일 외신에 따르면 스톨텐베르그 사무총장은 이날 벨기에 브뤼셀에서 우크라이나의 올가 스테파니쉬나 유럽화 문제 담당 부총리와 함께 기자회견을 열고 "우리가 바라는 것은 나아갈 길과 일련의 회동, 과정에 대한 합의"라며 이 같이 말했다.

러시아는 서방국가들과 연쇄 협상이 예정돼 있다. 러시아가 최근 우크라이나 접경지에 약 10만명의 병력을 배치한 것을 둘러싼 협상이 주된 이유다. 미국과 러시아는 이날 스위스 제네바에서 실무 협상을 개시했으며, 12일에는 벨기에 브뤼셀에서 나토·러시아위원회(NRC)가, 13일에는 오스트리아 빈에서 유럽안보협력기구(OSCE)와 러시아의 협상이 이어진다.

이에 스톨텐베르그 사무총장은 "이번 회동들이 모든 문제를 해결할 것이라고 기대할 수는 없다고 생각한다"면서도 "우리는 평화로운 정치적 길을 찾기 위해 노력하고 있으며, 계속해서 러시아와 협력할 준비가 돼 있다"고 말했다.

그러면서 "만약 러시아가 우크라이나에 대해 군사력을 다시 한 번 사용한다면 혹독한 경제적, 정치적 대가가 있을 것"이라며 "우리는 단합돼 있다는 분명한 메시지를 보낼 필요가 있다"고 거듭 경고했다.

