[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 11일 150여개의 상가가 있는 소공지하도상가를 시찰한다.

오 시장은 시청광장에서 을지로, 명동으로 연결되는 소공지하도상가를 걸으며 지하도상가 운영 현황을 점검하고, 코로나19 상인들이 겪고 있는 경영상 어려움을 청취할 예정이다.

오 시장은 이어 소공지하도상가를 관할하는 지하도상가 관리사무소에서 소공지하도 상가 상인회, 명동쇼핑센터, 을지입구쇼핑센터 대표들과 만나 서울시 지하도상가를 활성화할 수 있는 방안도 논의한다.

