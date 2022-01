국립익산박물관 찾아 방역상황 점검

김현환 문화체육관광부 차관은 10일 국립익산박물관을 찾아 방역상황을 점검했다. 새로 개관한 어린이박물관 등에서 관람객 동선에 따른 방역상황을 꼼꼼히 살폈다. 입장 시 체온 확인, 출입명부 작성, 손 소독 등이다. 관계자들의 애로 사항을 청취하고 소독, 환기 등 철저한 방역 조치도 당부했다. 김 차관은 "새해를 맞아 관람객 증가가 예상되는 만큼 실내 수용인원 제한 등 밀집도를 낮추는 조치가 잘 지켜지도록 철저하게 관리해주길 바란다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr