속보[아시아경제 조성필 기자] 서울회생법원 회생1부(재판장 서경환 법원장)는 쌍용자동차가 인수합병(M&A) 우선협상대상자 에디슨모터스 컨소시엄과 본계약을 체결하는 것을 허가했다고 10일 밝혔다.

쌍용차는 이에 따라 에디슨모터스 컨소시엄과 3048억원가량의 본계약을 체결하게 된다. 본계약 체결 이후론 인수 대금 잔금 납입, 채권자별 변제계획과 쌍용차 주식 감자비율 등이 담긴 회생계획안 제출 및 인가 절차가 남는다. 쌍용차는 3월1일까지 회생계획안을 법원에 제출하고, 채권단 동의를 받아야 한다. 관계인 집회에서 채권단 3분의 2 이상 동의를 받아야 법원 승인을 받을 수 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr