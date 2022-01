中 민영 고속철 첫 개통…항저우-타이저우 266㎞ 운행

[아시아경제 박병희 기자] 중국에 한국의 수서고속철도(SRT)와 같은 민간 투자 고속철 노선이 처음 도입됐다.

10일 차이신 등 중국 매체에 따르면 지난 8일부터 중국의 첫 민영 고속철인 저장성 항저우∼타이저우 노선 운영이 정식으로 시작됐다. 항저우∼타이저우 고속철 노선 거리는 266㎞이며 편도 최단 운행 시간은 43분이다.

중국이 민간 자본의 철도 인프라 투자를 장려하는 정책을 표방하고 나선 뒤 실제로 민영 기업이 운영하는 철도 노선이 개통된 것은 이번이 처음이다. 민관 합작사인 항타이철로는 이 프로젝트에 448억9000만위안(약 8조5000억원)을 투자했다.

다만 중국 당국은 민간 투자를 시범적으로 허용하면서도 국가의 핵심 교통 인프라인 철도 운영에 관한 주도권을 내려놓지는 않았다.

민영 기업인 푸싱그룹 주도의 민관 컨소시엄이 항타이철로 지분 51%를 보유했으며 국가철로그룹, 저장성, 샤오싱시, 타이저우시가 합쳐 나머지 49% 지분을 갖는다.

1992년 설립된 푸싱그룹은 의약, 레저 등 다양한 사업에서 성장한 중국의 대형 민영 기업이다. 푸싱그룹은 프랑스의 세계적 리조트 운영 기업인 클럽메드(Club Med), 프랑스 명품 브랜드 랑방(Lanvin) 등 해외 유명 기업을 공격적으로 인수해 국제적으로도 비교적 잘 알려졌다.

하지만 국영기업들이 다시 민관 컨소시엄 내 지분 약 40%를 차지하고 있다 보니 전체적으로 중국 정부가 직ㆍ간접적으로 첫 민간 고속철 기업이라는 항타이철로 지분의 과반을 갖고 있다고 볼 수 있다.

건설과 운영 단계에서도 민영 기업들의 권한이 크게 제약됐다는 평가도 있다.

차이신은 건설 단계에서 항타이철로 측이 제삼의 전문 시공사를 골라 노선을 자체 건설하는 방안을 검토했지만 국가철로그룹이 '안전' 문제를 명분으로 내세워 공사를 산하 국유기업에 맡기게 했다고 보도하면서 민간 기업 측의 발언권이 작았다고 평가했다.

개통 후 열차 운행도 항타이철로가 직접 하는 것이 아니라 국가철로그룹 산하의 상하이철로국에 위탁하는 방식으로 진행된다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr