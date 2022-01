전국택배노동조합 우체국 투쟁본부가 10일 서울 종로구 청와대 인근에서 사회적합의 이행 촉구 집회를 열었다. 참가자들이 망치로 사회적합의 글자가 붙은 얼음을 깨부수고 있다. /문호남 기자 munonam@

