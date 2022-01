[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 10일 북한이 새롭게 '선진적, 인민적 방역 이행'을 제시한 데 대해 국경봉쇄 완화로 이어질지 지켜보고 있다고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 북한이 새로운 방역 기조로 제시한 '선진·인민적 방역' 의미에 대해 "국경봉쇄 등 통제 위주의 방역 정책에서 조정과 변화 등의 조치로 이어질지 주시해 나가고자 한다"고 말했다.

북한은 지난해 연말 노동당 전원회의를 통해 코로나19 방역을 '제1순위' 국가사업으로 꼽았으며, 이와 관련해 북한 노동신문은 이날 "통제 위주의 방역으로부터 발전된 선진적인 방역, 인민적인 방역으로 이행해야 한다"고 밝혔다.

이는 기존의 통제 중심 방역에서 선진국의 백신 도입 등 보건의료 협력으로의 변화를 시사하는 것일 수 있다는 게 전문가들의 분석이다.

