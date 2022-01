[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 중앙부처의 각종 공모사업 참여를 통한 재정 확보를 주문했다.

용인시는 백 시장이 10일 시정전략회의에서 "'중앙정부와 공공기관의 각종 공모사업을 체계적으로 관리하고 응모율을 높이기 위한 전략을 마련하라'고 지시했다"고 밝혔다.

백 시장은 중앙정부 공모와 관련한 정보 파악과 보고, 관련 부서 연계 등 공직사회에 적극성과 책임감을 수반할 수 있는 체계가 필요하다고 주문했다.

특히 시정 전반에 걸친 '공모사업 테스크포스(TF)'도 주문했다.

백 시장은 "한정된 예산으로 시정을 운영하고 있어 필요성을 알면서도 예산지원을 하지 못하는 사례도 있다"면서 "중앙부처 공모사업에 선정돼 재정 여건을 강화하는 것이야말로 시에 크게 기여하는 것"이라고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr