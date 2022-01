나경원 "여성가족부, 아직 존재할 이유 있어"

"젠더갈등 이슈로 가면 안 돼"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '여성가족부(여가부) 폐지'를 언급한 가운데 10일 나경원 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원은 "개인적으로 여가부가 아직 존재할 이유가 있지 않나 생각한다"고 밝혔다.

나 전 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 전화 인터뷰에서 지난 7일 윤 후보가 페이스북을 통해 '여가부 폐지' 공약을 공개한 데 대해 "(윤 후보가 아직) 정확한 입장을 내놓지는 않았다"며 이같이 말했다.

그는 일각에서 제기되는 젠더 갈등 문제에 대해 "윤 후보는 여러 가지 의미에서 좀 더 다른 임무나, 이런 것을 포괄하는 방식의 부처가 필요하다고 생각했을 것"이라고 덧붙였다.

나 전 의원은 여가부 폐지 논의가 젠더 갈등이나 페미니스트 문제 등으로 확산해서는 안 된다고 당부했다. 그는 "정의당 등이 '안티페미' 이런 쪽으로 (몰고) 가는데, 어쨌든 정치권 스스로 논의하면서 젠더갈등 이슈로 가면 안 된다고 생각한다"고 강조했다.

이어 "여가부 폐지 문제는 이번에 처음 나온 것이 아니다. 이명박 정부 시절, 정부 개편안 논의가 있어 그때 처음 논의가 됐다"며 "여성 권익 신장 등 여러 목적을 갖고 설립됐으나 실질적으로 정책 집행의 효율성 문제, 집행 능력의 문제 등에서 외려 다른 부처에서 흡수하는 게 맞지 않겠느냐는 논의였다"고 했다.

그런가 하면 나 전 의원은 윤 후보가 촉발한 이른바 '멸공(滅共) 인증' 릴레이에 대해 "이걸로 색깔론이라고 하고, 어제 더불어민주당에서는 정말 난리가 났다"며 "민주당에서 공산주의 이야기만 나오면 예민하게 반응하는 것이 오히려 지나치다"고 했다. '멸공'은 공산주의 또는 공산주의자를 멸한다는 뜻이다.

앞서 최근 국민의힘에서는 '멸공 인증' 릴레이가 이어지고 있다. 윤 후보는 지난 8일 오후 방역패스와 물가 점검 차원에서 이마트 이수점을 찾아 장을 보고 자신의 인스타그램에 사진과 함께 해시태그로 '#달걀 #파 #멸치 #콩 #윤석열'을 달았다.

윤 후보가 이마트를 방문한 것은 조국 전 법무부 장관이 정용진 신세계 부회장을 비난한 데 따른 것이란 해석이 나온다. 조 전 장관은 지난 7일 트위터를 통해 "21세기 대한민국에 숙취해소제 사진과 함께 '#멸공'이란 글을 올리는 재벌 회장이 있다. 거의 윤석열 수준"이라고 썼다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr