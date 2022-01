가계 소득 관계없이 2022학년도 신입생에 '남양주사랑상품권' 지급

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 올해 초등학교에 입학하는 신입생을 대상으로 1인 당 10만 원의 '입학 축하금'을 지급한다.

10일 시에 따르면, '입학 축하금'은 가계 소득과 관계없이 올해 입학일 기준으로 부(父) 또는 모(母)와 함께 남양주시에 주민등록을 두고 초등학교에 최초 입학하는 전체 신입생이며 남양주사랑상품권으로 10만 원 지급한다.

오는 3월 2일부터 8월 31일까지 남양주시 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하거나 주민등록상 주소지 읍·면·동사무소에 신청할 수 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr