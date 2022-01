홈플러스, 자산유동화 점포에 재투자 … '미래형 마트'로 오픈

[아시아경제 조인경 기자] 홈플러스는 자산유동화에 따라 올해 영업이 종료되는 부산 가야점(사진)을 부지 개발이 완료되면 새로운 콘셉트의 '미래형 대형마트'로 다시 오픈하기로 결정했다고 10일 밝혔다.

앞서 홈플러스는 자산유동화 확정 발표 당시부터 지역상권과 경제성 등을 분석해 소비자들에게 환영받는 미래형 콘셉트의 대형마트를 재오픈하는 방안을 적극 검토해 왔다. 이에 따라 가야점을 그 첫번째 대상지로 결정하고, 해당 부지를 매수한 부동산개발사(디벨로퍼)와 신축 건물에 홈플러스 대형마트가 다시 입점하는 방안을 협의중이다.

홈플러스는 가야점 외에 자산유동화가 확정된 다른 점포에 대해서도 새로운 콘셉트의 미래형 마트로 재오픈을 적극 추진한다는 방침이다. 홈플러스가 기존 노후 점포 건물의 신축을 위한 건설비용을 투입하지 않고도 새롭게 재개발되는 주상복합 등 신규 건물에 입주하는 방식으로 재오픈을 진행한다면 고객과 디벨로퍼까지 모두에게 이익이 될 수 있다는 계산이다.

이는 오프라인 점포에 대한 강한 투자 의지를 보이고 있는 이제훈 홈플러스 사장의 결단에 따른 것이다. 그는 올해 사업목표를 '객수 증대를 통한 성장'으로 정하고 단기적 위기 대응을 위한 축소지향적인 경영이 아닌 장기적인 관점에서 '적극적인 투자를 통한 성장'을 추구하겠다는 계획이다.

이 사장은 "오늘날의 유통업계는 성장을 하지 않으면 생존이 어려운 시대"라며 "어떤 형식으로든 성장이라는 큰 틀 안에서 사업을 지속해야 하기 때문에 자산유동화 점포를 통해 필요한 투자의 재원을 확보하고 재오픈을 진행해 성장을 꾀하겠다"고 말했다.

