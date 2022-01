에이스침대, '좋은잠' 경험 후기 소비자 판단에 도움

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대가 임인년 새해를 맞아 소비자가 직접 체험한 프리미엄 숙면의 가치와 후기를 공유할 수 있는 '2022 홈페이지 고객 후기 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

에이스침대 구매 고객 후기 이벤트는 자사 홈페이지에서 운영되는 코너로 직접 제품을 경험한 구매자들이 나누는 '좋은 잠'의 가치뿐 아니라 침실 인테리어 팁 등을 공유하며 구매를 앞둔 소비자들에게도 관심을 받고 있다.

에이스침대에 따르면, 홈페이지 고객 후기 페이지 조회 수는 2020년 약 37만건에서 지난해 95만 건으로 약 156% 증가했다. 이에 에이스침대는 좋은 잠을 직접 체험한 고객들의 후기가 구매를 앞둔 소비자들에게 침대 구매에 도움을 주는 것으로 판단, 더 많은 소비자들에게 진성 후기를 제공하기 위해 이번 이벤트를 기획했다.

2022년 홈페이지 고객 후기 이벤트는 프레임과 매트리스로 구성된 세트 제품을 구매하는 고객 대상으로 진행된다. 이벤트 참여를 희망하는 소비자들은 세트 제품 구매 후 3개월 이내, 1인 1회에 한해 홈페이지에 '포토후기' 또는 '포토+SNS후기'를 작성하면 참여가 완료된다. 에이스침대는 모든 이벤트 참여자에게 커피 기프티콘을, 월 5명씩 BEST 후기를 선정해 선정된 이들에게는 모바일 상품권을 증정한다.

에이스침대는 진성 후기 콘텐츠 확보를 위해 '100일 사용 후기 이벤트'도 함께 진행한다. 세트 제품 구매 고객이 구매 후 6개월 이내 100일간의 실사용 후기를 공유하면 커피 기프티콘을 추가 증정한다.

에이스침대 관계자는 "에이스침대가 전하는 좋은 잠을 직접 경험한 소비자들의 생생한 체험 후기를 통해 자신에게 맞는 제품을 찾기를 바란다"고 전했다.

