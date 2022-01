르노삼성차 '맛집 인(IN) 카페이먼트' 이벤트 진행

[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성자동차는 10일부터 다음달 28일까지 마이(MY) 르노삼성 및 마이(MY) 르노 앱 가입 고객들을 대상으로 '맛집 IN 카페이먼트' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 고객들이 자신만의 맛집을 추천, 공유하고, 이후 고객이 직접 추천하는 맛집을 중심으로 인카페이먼트 이용 가능 매장을 더욱 확대해 가기 위한 취지로 마련됐다.

코로나19 시대에 오프라인 맛집을 온라인 맛집으로 연결하는 트렌드를 반영해 소상공인의 골목상권 활성화에도 기여하고자 하는 르노삼성자동차의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 철학도 담고 있다.

이벤트는 르노삼성자동차 정보 공유 및 차량 관리 앱인 MY르노삼성과 MY르노 앱 가입 고객들이라면 누구나 참여 가능하다.

선착순 1000명에게 인카페이먼트에서 사용 가능한 5000원 주유 쿠폰이 제공된다. 가장 많은 추천을 받은 매장을 등록한 상위 5명의 참여 고객에게는 ‘모두가 인정한 맛잘알상’으로 20만원 상당의 아웃백 모바일 상품권을 증정한다.

가장 많은 맛집을 추천(단, 점주에게 인카페이먼트 입점 추천 필수)한 고객 1명에게는 ‘맛집계의 콜럼버스상’으로 네스카페 돌체구스토가 증정된다.

정성스럽고 재치 있는 추천 이유를 남긴 참여 고객 30명에게는 ‘텍스트에 홀렸상’으로 교촌치킨 허니콤보 퐁듀 치즈볼세트를 증정할 예정이다.

고객이 추천한 맛집이 인카페이먼트에 입점될 시 입점상도 주어진다. 고객이 추천하는 맛집의 점주에게 인카페이먼트 입점을 추천하고 점주 동의를 얻어 연락처까지 기입할 시 선착순 50명에게 ‘맛집 오작교상’으로 2만원 상당의 던킨도너츠 교환권을 증정한다.

나아가 추천한 맛집이 인카페이먼트에 입점 완료될 경우 ‘찐 맛집 큐피트상’으로 추첨을 통해 5명에게 신세계 상품권 20만원을 증정한다.

이번 이벤트는 MY르노삼성 및 MY르노 앱 내에서 ‘맛집 추천 이벤트’ 배너를 통해 참여 가능하며, 자세한 문의는 이지커넥트 콜센터를 통해 알아볼 수 있다. 이벤트 결과는 3월 중순경 발표 예정이다.

한편 인카페이먼트 서비스는 맛집 메뉴는 물론, 주유 서비스와 편의점 상품 등을 차량 안에서 주문부터 수령까지 모두 진행할 수 있는 새로운 개념의 간편 결제 시스템이다.

현재 XM3, SM6, 르노 캡처, 르노 조에 등 르노삼성자동차의 이지 커넥트(Easy Connect) 시스템이 장착된 차량들에서 이용 가능하다.

