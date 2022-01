고단백·저나트륨·친환경…동원F&B, ‘동원 설 선물세트’ 200종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B는 설을 맞아 200여 종의 다양한 ‘동원 설 선물세트’를 출시했다고 10일 밝혔다.

동원F&B는 최근 건강과 면역에 대한 소비자들의 관심이 크게 높아진 만큼 건강한 선물세트를 콘셉트로 짜지 않은 고급 캔햄 ‘리챔’ 선물세트와 고단백 ‘동원참치’ 선물세트에 주력한다.

올해 설에는 ‘로우 푸드(Low Food)’ 트렌드에 맞춰 나트륨과 지방 함량을 동시에 낮춘 ‘리챔 더블라이트’로 구성한 ‘리챔 프리미엄 5호’ 등을 처음 선보이며 건강성과 실용성을 강화했다. ‘리챔 더블라이트’는 캔햄 시장 점유율 상위 3개 제품의 평균 함량보다 나트륨과 지방을 각각 25% 이상 낮춰 칼로리 부담 없이 즐길 수 있는 프리미엄 캔햄 제품이다.

리챔은 업계 최초로 저나트륨 컨셉을 전면에 내세워 ‘캔햄은 짜다’는 소비자 인식을 바꾸고 국내 캔햄 시장의 판도를 바꾼 브랜드로, 지속적인 나트륨 저감화를 통해 건강을 생각한 ‘착한 캔햄’ 브랜드로 자리잡았다.

‘동원참치’는 대표적인 고단백 식품이다. 최근 단백질 식품에 대한 열풍이 지속되는 가운데, 동원참치 150g에는 28g의 단백질이 들어있어 단백질 1일 영양성분 기준치 55g의 절반 이상을 동원참치 한 캔만으로 섭취할 수 있다.

동원F&B는 플라스틱 포장재를 완전히 없앤 ‘올페이퍼 패키지(All-paper package)’ 선물세트와 지속가능한 방식으로 생산한 ‘동원 MSC인증 가다랑어 사용 참치세트’ 등 ESG(환경·사회·지배구조)트렌드에 맞춘 다양한 친환경 선물세트도 선보인다.

동원F&B는 2020년 추석 업계 최초로 종이만으로 만든 ‘올페이퍼(All-paper package) 패키지’ 선물세트를 선보였다. ‘올페이퍼 패키지’ 선물세트는 포장에 사용되는 플라스틱 용기를 종이로 교체하고 기존 부직포 가방이 아닌 종이 가방에 담아 모든 포장을 완전히 재활용할 수 있도록 한 제품이다.

올해 설에는 이러한 ‘올페이퍼 패키지’에 지속가능한 어업, 생산, 유통 과정을 거친 ‘동원 MSC인증 가다랑어 사용 참치’와 나트륨과 지방 함량을 동시에 낮춘 ‘리챔 더블라이트’를 담아 건강은 물론 환경까지 생각한 착한 선물세트인 ‘동원 건강한 53호’를 처음 내놨다.

‘동원 MSC인증 가다랑어 사용 참치’는 해양생태계 파괴를 최소화하는 지속가능어업으로 어획한 MSC인증 가다랑어로 만든다. 원재료인 가다랑어의 수급부터 참치캔의 제조, 유통, 판매에 이르는 전 과정에서 지속가능한 생산 이력을 투명하게 관리한다. 동원F&B는 ‘동원 MSC인증 가다랑어 사용 참치’로만 구성된 선물세트도 선보이며 ESG 요소를 강화했다.

또한 가정에서 다양하게 활용할 수 있는 건강요리유와 참치액 등으로 구성된 실속 종합선물세트도 운영한다. ‘동원 스페셜 34호’는 40년 간 동원참치를 만들며 쌓아온 동원F&B만의 노하우로 만든 액상 조미료 ‘동원 참치액’과 필수 지방산인 오메가-3 지방산, 오메가-6 지방산이 풍부한 ‘건강요리유’ 등으로 구성해 실속을 더했다.

