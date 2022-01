[클릭 e 종목] LG생활건강, 화장품의 부진 만회할까

[아시아경제 황준호 기자] 메리츠증권은 10일 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 937,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,104,000 2022.01.10 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"LG생활건강, 中시장 위협 요소 산재…투자의견·목표가↓새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신' close 의 투자의견을 중립으로 조정하고 목표주가도 120만원으로 하향 조정했다.

이번 조정의 가장 큰 이유는 화장품 부문의 실적 저하다. 화장품 부문의 매출액과 영업이익은 각각 1조2576억원(전년 대비 -5.1%), 2100억원(-6.7%)을 거둘 것으로 예상했다. 할인 기피 영향으로 면세(-13.3%, -648억원)가 부진한 가운데, 광군제 효과에 따라 중국(11.6%, 457억원)의 실적은 견조할 것으로 내다봤다.

메리츠증권은 화장품 부문의 부진에 따라 지난해 4분기 전체 매출액이 전년 대비 1.3% 빠진 2조678억원을 기록할 것으로 예상했다. 영업이익도 같은 기간 3.9% 줄어든 2463억원을 거둘 것으로 봤다. 순이익은 5.9% 줄어든 1317억원을 기록할 것으로 전망했다.

하누리 메리츠증권 연구원은 "업종 전반에 드리운 먹구름이 단기간 내 해소되기 어려워 보이며 보수적인 접근을 권고한다"며 "중국 화장품 시장은 단기에 역기저 부담, 중장기로는 저성장 국면에 진입할 전망"이라고 밝혔다.

