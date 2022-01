홍준표, 윤석열 '러브콜'에 "총대 메는 바보짓 이제 안 한다"

"이 당은 일 잘되면 몇몇 내시들이 공을 독차지"



[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 9일 "(윤석열 국민의힘 대선 후보를) 도와주더라도 뒤에서 도와주는 형식이 맞지, 앞장서서 총대 메는 바보짓은 이제 안 하려고 한다"고 밝혔다.

홍 의원은 이날 자신이 운영하는 온라인 커뮤니티 '청년의꿈'에 '이 당의 특징'이라는 제목의 글을 올려 "제가 27년간 몸담은 이 당은 일이 잘되면 몇몇 내시들이 공을 독차지하고, 일이 잘못되면 한 사람에게 독박을 씌우고 내시들은 숨는다"며 이같이 말했다.

그는 "이번에도 보나 마나 그럴 것"이라며 "나서기 싫었던 탄핵대선 때 나갔다가 당을 살려 놓으니, 당시 상황도 무시하고 안철수와 단일화 안 해서 졌다고 덤터기 씌우는 사람들이 이 당과 한국 보수층들"이라고 비판했다.

이어 "이 좋은 대선 환경을 이 꼴로 만들어 놓고 덤터기나 쓰라는 판에 휩쓸리라는 것은 바보나 할 짓"이라며 "그러나 뒤에서 제 할 일은 할 것"이라고 말했다. 홍 의원은 현재 당 대구 지역 선거대책위원회 고문으로 이름을 올린 상태다.

앞서 2017년 대선 때 자유한국당(현 국민의힘) 후보로 나선 홍 의원은 득표율 24.03%를 얻어 문재인 더불어민주당 후보(41.08%)에 패했다. 당시 3위를 한 안철수 국민의당 후보의 득표율은 21.41%였다. 일각에서는 홍 의원과 안 후보가 단일화에 나섰다면 야권이 대선에서 승리할 수 있었을 것이란 주장도 나왔다.

홍 의원은 같은 날 재차 글을 올려 "26년간 이 당에 봉직하면서 온갖 궂은일을 도맡아 하고 대여 투쟁에 앞장섰으나, 지난 총선 때 굴러온 돌에 발부리 걸려 넘어진 일이 있었다"며 "천신만고 끝에 일어섰으나 또 다른 굴러온 돌에 막혀 1년 4개월 동안 집에도 돌아가지 못하는 서러움도 겪었다"고 말문을 열었다.

이어 "밖에서 지낼 동안 아무도 복당 문제를 거론치 않았으나 유일하게 이준석 대표만이 도와주었기 때문에 나는 이 대표에게 고마운 마음을 늘 가지고 있다"며 "비록 또 다른 굴러온 돌에 민심에서 압승하고 당심에서 참패해도 나는 이 당을 원망하지 않는다"고 했다.

아울러 "당이 나를 배신해도 나는 당을 배신하지 않는다. 그러나 더이상 이용만 당하는 바보 같은 짓은 하지 않을 거다"며 "그러나 모두 힘을 합쳐 정권교체에 나가는 전선에 백의종군한다는 마음은 변치 않을 것"이라고 강조했다.

한편 윤 후보는 선거대책본부 직능본부장에 홍 의원의 경선 캠프 선대위원장을 맡았던 조경태 의원을 임명하는 등 홍 의원에게 지속적인 '러브콜'을 보내고 있다.

