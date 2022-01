11번가, 고객이 쇼핑 콘텐츠 제작…'팁콕' 서비스 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 고객이 직접 쇼핑 콘텐츠를 제작해 등록하는 '팁콕' 서비스를 정식 오픈했다고 10일 밝혔다. 쇼핑에 필요한 '팁'을 '콕' 짚어 알려준다는 뜻으로, SNS에 글을 올리듯 고객이 쇼핑 콘텐츠를 만들어 다른 고객들과 공유할 수 있다.

지난해 12월 베타서비스를 시작해 이날 정식 서비스로 선보인 '팁콕'에선 현재 '커피머신 없이 캡슐커피 마시는 법', '서울 분위기 괜찮은 3성급 호텔', '털 크록스 아이에게 한 달 신겨본 후기' 등 쇼핑 경험부터 일상에 도움이 될 생활 정보까지 다양하게 공유되고 있다.

'팁콕'에 콘텐츠를 올리는 고객 에디터인 '팁콕러'는 11번가의 '쇼핑 인플루언서' 역할을 하게 된다. 콘텐츠 조회수와 작성 건수에 따라 '레벨'(영향력, 창작력 기준)을 부여해 고객들의 관심과 반응을 한 눈에 볼 수 있다. 활동명을 클릭하면 개인 프로필 홈페이지로 연결, 해당 고객만의 콘텐츠를 모아볼 수 있다.

고객들의 적극적인 소통을 위해 '도움돼요', '트렌디해요', '아쉬워요' 등의 피드백을 콘텐츠에 남기거나 마음에 드는 게시글은 카카오톡, 페이스북 등 SNS를 통해 공유할 수 있는 기능도 적용했다. 향후 특정 '팁콕러'의 콘텐츠를 우선적으로 볼 수 있는 구독 및 푸시 알람 기능 등도 추가될 계획이다.

11번가 고객이라면 누구나 '팁콕러'에 신청할 수 있다. 현재 11번가는 '팁콕러' 모집 프로모션을 진행하고 있다. '팁콕러'로 선정된 후 오는 31일까지 작성한 콘텐츠 개수마다 SK페이 포인트 1000점(최대 3만점)을 적립해주며 10개 이상의 콘텐츠를 작성한 100명을 추첨해 SK페이 포인트 1만점을 추가로 제공한다. 오는 23일까지 '팁콕' 콘텐츠를 읽고 피드백을 남기는 고객에게 매일 SK페이 포인트를 제공하는 이벤트도 진행된다.

남은희 11번가 커머스혁신담당은 "e커머스 업계 처음으로 고객이 직접 '쇼핑 인플루언서'로 활동하며 진정성 있는 쇼핑정보를 생산하고 공유하는 서비스를 선보인다"며 "영향력 있는 팁콕러들이 추천하고 알리는 상품들을 통한 큐레이션 커머스의 기능도 강화될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

11번가는 2020년 5월 쇼핑 콘텐츠 전문관 '콘텐츠Lab' 서비스를 시작해 전문 에디터와 인플루언서들이 제작한 1만8000개 이상의 쇼핑 콘텐츠를 선보여왔으며, 이날부터 '팁콕' 탭을 통해 해당 콘텐츠를 제공한다.

