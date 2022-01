[클릭 e종목]"삼성바이오로직스, 4분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망"

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 10일 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 844,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 838,000 2022.01.10 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아[증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 close 에 대해 올 4분기 3공장 가동률 하락 및 비용증가로 실적 소폭 감소가 전망된다고 했다. 투자의견 '매수', 목표주가 100만원을 유지했다.

서근희 삼성증권 연구원은 "1,2공장 풀가동에도 전분기 대비 3공장 가동률 소폭 하락으로 인한 매출액 감소와 함께 신사업 관련 지급 수수료 및 인건비 증가에 따른 영업이익 감소가 전망된다"고 밝혔다. 연간으로는 예비율까지 필요한 의약품 위탁생산(CMO)에 대한 높은 수요를 바탕으로 견조한 매출 성장세 및 신사업 가치가 부각될 시 장기적인 고밸류에이션 상태를 유지할 것이란 전망이다.

4분기 연결 기준 매출액은 4341억원으로 전년 대비 15.7%, 영업이익은 1359억원으로 46.7% 증가할 전망이다. 1, 2공장 풀가동이나 전분기 대비 3공장 가동률 소폭 하락으로 매출액 감소가 예상된다는 분석이다. 더불어 신사업 관련 지급 수수료 및 인력 충원, 성과급 지급 등 비용 증가에 따른 영업이익 감소도 전망된다.

지난해 4분기 비용 부담에 이어 올 상반기 정기보수에 따른 더딘 매출 성장으로 단기적으로 삼성바이오로직스 주가에 하방 압력이 가해질 수 있지만 기존 항체의약품 CMO 공장 효율화에 따라 실적 성장 지속이 가능하다는 평가다.

서근희 연구원은 "올해 세포·유전자 CMO, mRNA CDMO 등 새로운 사업 확대 전략 구체화 및 4분기부터 4공장 가동 개시에 따른 매출 성장이 예상된다"며 "삼성바이오로직스에 대한 투자자들의 기조는 크게 변하지 않을 것으로 전망된다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr