‘거리의 어머니’ 고 배은심 여사 빈소, 각계각층 애도물결 이어져

조문객들, 영정 사진 우두커니…영화 1987 인연 배우 강동원씨도



문재인 대통령·대선후보들 잇따라 조문, 이재명 “평안·영면하시길”

[아시아경제 호남취재본부 박진형·조형주 기자] 아들의 못다 한 뜻을 이어 한 평생을 민주화에 바친 고 이한열 열사 어머니 배은심 여사의 빈소가 차려진 9일 오후 조선대학교병원 장례식장 1분향소.

고 배 여사의 마지막 길을 함께하려는 각계각층 인사들의 발길이 끊이지 않았다.

조문객들은 비통함과 애통함으로 가득 찬 얼굴로 배 여사의 영정 사진 앞에서 헌화와 분향을 하고 절을 했다.

조문을 마친 후에도 이들은 한동안 자리를 뜨지 못하고 우두커니 배 여사의 영정 사진을 지켜보면서 눈물을 훔치기도 했다.

5월 단체 관계자뿐만 아니라 정치권, 시민사회단체, 일반인 등 각계각층의 조문객이 이곳을 다녀갔다.

로비에는 유명인사들과 단체에서 보내온 조기와 근조화환이 빼곡히 들어차 빈 곳이 없을 정도였다.

1987년 민주화운동을 다룬 영화 ‘1987’에서 고 이한열 열사의 역할을 맡은 배우 강동원씨도 혼자 찾아와 애통함을 감추지 못했다.

강씨는 “정신이 없다 보니 찾아뵙지 못했다”며 “너무 죄송스럽고, 마음이 좋지 않다”며 제대로 말문을 잇지 못했다.

분향을 마치고 나온 강씨는 다른 조문객들과 함께 식사하고, 호상을 맡은 우상호 국회의원과 강기정 전 청와대 정무수석과 같은 자리에 앉아 이야기를 나누기도 했다.

오후 8시 20분쯤에는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 빈소를 찾아 민주화운동에 헌신한 고인의 넋을 기렸다.

이 후보는 문재인 대통령과 김부겸 국무총리의 근조화환이 세워진 분향소에서 제단을 바라보며 엄숙한 표정을 지었다.

무릎을 꿇고 향을 태워 향로에 꽂은 후 영정 사진을 향해 목례를 했다. 유가족의 손도 꼭 잡으며 위로의 말을 전하고 자리를 떴다.

이 후보가 조문을 마치고 식당 쪽으로 가던 중에 누군가가 다급하게 붙잡기도 했다. 생전 고인이 염원한 민주유공자법 제정에 힘써 달라는 민족민주유가족협의회 관계자였다.

유가협 관계자는 “고인이 한을 안고 가셨다”라며 어조를 높이기도 했다. 자리가 자리인 만큼 이 후보는 정중히 목례를 하고 자리를 떴다.

이 후보는 송갑석·이형석 국회의원, 이용섭 광주시장 등과 함께 자리하면서 5분가량 고인에 대한 대화를 나누고 일어섰다.

이후 기자들과 만나 “평생 자식을 가슴에 묻고 고통 속에서 사셨을 텐데 이 세상일은 저희에게 맡기고 평안하게 영면하시면 좋겠다”고 말했다. 방명록에는 따로 글을 남기지 않았다.

앞서 오후 4시 40분쯤에는 문재인 대통령도 빈소를 찾았으며 정세균 전 국무총리 심상정 정의당 대선후보 등도 방문해 애도를 표했다.

한편 배 여사는 심근경색으로 쓰러져 응급수술을 받은 뒤 퇴원했다가 이날 새벽에 다시 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨을 거뒀다. 장례는 3일장 ‘민주사회장’으로 치러진다.

상임장례위원장은 한동건 이한열기념사업회 이사장, 장남수 민족민주유가족협의회장, 박봉주 광주전남추모연대 공동대표가 맡는다.

참여단체 대표자와 연세민주동문회가 공동장례위원장으로 구성됐다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr