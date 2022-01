김부겸 "20대, 여가부 족적 잘 몰라" 발언에, 野 "20대 비하" 반발

김부겸 "여가부 혁혁한 공 세워"

국민의힘 "청년에 무시·비하의 말로 상처 줘"

[아시아경제 강주희 기자] 정치권에서 여성가족부(여가부) 존폐를 둘러싸고 논쟁이 이어지는 가운데, 김부겸 국무총리가 "여가부의 족적을 20대가 잘 모른다"고 언급했다. 이를 두고 국민의힘은 "청년을 바라보는 이 정권의 인식이 얼마나 위험하고 오만한지 드러냈다"며 비판하고 나섰다.

김 총리는 9일 KBS '일요진단 라이브'에 출연해 여가부 관련 최근 논쟁에 관한 생각을 밝혔다. 지난 7일 윤석열 국민의힘 대선후보가 페이스북에 '여성가족부 폐지'라고 적은 게시글을 올리면서 여가부 존폐 논쟁이 또다시 정치권 이슈로 떠올랐다.

김 총리는 여가부 폐지 주장이 나오는 것에 대해 "상당 부분 여가부의 역할 자체에 대해서 잘못 알려진 게 있는 것 같다"며 "특히 20대 남성층에게 여가부라는 이름 자체가 페미니즘의 상징으로, 여성의 권리만 우선시하고 자신들은 오히려 피해를 보고 있다는 취지인 것 같다"고 진단했다.

그러면서 "여가부는 일을 잘하고 많은 실적을 냈다. 그리고 역사에서 보면 분명히 뚜렷한 족적이 있는데 이런 부분에 대해서는 20대층이 잘 모르고 계신 게 아닌가, 싶다"고 덧붙였다.

김 총리는 지금까지 여가부가 큰 공을 세워왔다고 강조했다. 그는 "여가부가 출범한 지 20년 조금 넘었다. 그중에서 제일 큰일은 우리 사회에 양성평등이라는 게 얼마나 귀중한지, 특히 여성에게 사회적으로 여러 가지 기회가 주어지지 않았던 것을 바로 잡는 데 혁혁한 공을 세웠다"고 설명했다.

이를 두고 국민의힘은 '김 총리가 청년들을 비하했다'며 반발하고 나섰다.

황규환 국민의힘 선거대책본부 대변인은 이날 논평을 내고 "선거를 앞두고 중립을 지켜야 할 국무총리가 야당 후보의 공약에 대해 사실상 반대 입장을 이야기하는 것도 부적절하거니와, 청년을 바라보는 이 정권의 인식이 얼마나 위험하고 오만한지를 드러내는 대목"이라고 지적했다.

이어 "20대가 왜 여가부를 모르나. 이 정권의 인사들 그 누구보다도 현명하고 실용적인 시각으로 세상을 바라보는 20대"라며 "그렇기에 분열과 갈등을 유발했던 여가부의 행태도 똑똑히 목도했고, '족적'보다는 '폐해'를 더 드러냈기에 각종 조사에서 20대의 여가부 폐지 찬성 여론이 연령대 중 가장 높게 나오는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "이 정권의 무능과 실정으로 가뜩이나 힘든 청년들에게 위로와 공감의 말을 전하지는 못할망정, 무시와 비하의 말로 상처를 준 김 총리는 즉각 청년과 국민께 사과하라"고 요구했다.

한편, 윤 후보의 여가부 폐지 공약에 대해 정의당은 '여가부 강화'를 주장하며 맞서고 있다. 심상정 정의당 대선후보는 8일 페이스북에 "윤 후보가 이준석 대표와의 재결합 결과물로 여가부 폐지를 들고나온 것을 보며 분노를 금할 수 없다"며 "추락한 지지율을 만회하기 위해서라면 청년을 성별로 갈라치고, 차별과 혐오를 부추기는 일마저 서슴지 않는 후보에게 지도자로서 자각이 있는 것인지 묻고 싶다"고 강하게 비판했다.

그러면서 "여성의 인권과 안전이 보장될 때 모두의 인권과 안전이 보장된다. 남성이 차별이라고 느끼는 부분들은 그 자체로 해결할 일이지, 여성의 권익을 깎아내서 보충할 일이 아니다"라고 목소리를 높였다.

