서울, 신규 확진 이틀째 1000명 밑돌아…966명 확진

[아시아경제 이승진 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 8일 하루 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 966명으로 집계됐다고 9일 밝혔다.

전날(7일) 994명보다 28명 줄었고, 1주일 전(1일) 1181명보다는 215명 적다.

신규 확진자 중 국내 발생은 891명, 해외 유입은 75명이다. 해외 유입 확진자 수는 코로나19 사태 발생 이후 역대 최다치다. 기존 최다 기록은 4일 기록한 66명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 14일 3165명으로 역대 최다 기록을 세운 뒤 감소하는 추세다. 지난달 18일 사회적 거리두기가 강화된 이후 25일부터 1000명대로 떨어졌다.

9일 0시 기준 서울의 누적 확진자 수는 23만5415명으로 집계됐다. 사망자는 전날 21명 추가로 파악돼 누적 1955명이 됐다.

