[포토]초미세먼지에 흐린 도심

추위가 물러가고 미세먼지가 찾아온 7일 경기 고양시 행주산성에서 바라본 도심이 뿌옇다. 대기 정체로 수도권을 비롯한 중서부와 전북은 초미세먼지 농도가 종일 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다. 주말에도 큰 추위 걱정은 없겠지만, 초미세먼지가 더 짙어질 가능성이 있겠다. /문호남 기자 munonam@

