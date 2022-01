[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 경기 평택 냉동창고 화재 현장에서 순직한 3명의 소방관에 대해 "투철한 책임감과 용기로 화마와 마지막까지 맞서다 순직한 세 분 소방관의 명복을 빈다"고 추모했다.

유영민 대통령 비서실장은 7일 오전 평택시 제일장례식장에 마련된 빈소를 조문한 뒤 문 대통령의 위로 메시지를 전했다.

문 대통령은 이런 언급과 함께 유가족들에게도 위로를 표했다. 유 실장은 "다시는 이런 일이 없도록 정부가 잘 논의해 대책을 내놓겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 전날에도 "국민들의 생명과 안전을 지키는 최전선에서 몸을 사리지 않고 헌신적인 구조활동을 벌이다 순직하신 소방관 세 분의 소식에 가슴이 멘다"며 고인들의 명복을 빌었다.

