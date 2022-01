영광군 ‘스마트 경로당 구축사업’ 추진

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 노인복지의 주 거점인 경로당과 복지회관에 비대면 화상회의 기반시설을 구축하고 지능정보서비스를 시범 적용하는 ‘지능형(스마트) 경로당 구축 사업’을 신규 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 지난 2020년부터 유례없는 코로나19로 경로당 대부분이 폐쇄됐던 것을 계기로, 경로당에 정보통신기술(ICT)을 가미해 비대면 기반시설 마련과 다양한 프로그램 콘텐츠를 확충해 노인 여가·복지 서비스를 중단 없이 제공하고자 기획됐다.

군은 지난해까지 경로당에 직접 강사를 파견해 추진했던 ‘100세 시대 시니어교실’에 대한 단순한 프로그램 운영의 한계점을 보완해 노인 여가·복지 서비스 질을 한 단계 업그레이드해 새로운 개념의 돌봄 시장을 만들어 맞춤형 복지 실현에 앞장설 것으로 예상된다.

또 어르신들이 경로당이라는 친숙한 공간에서 지능형(스마트) 기기와 지능정보기술을 일상적으로 사용함으로써 고령층의 디지털 격차 완화에도 상당한 기여할 것으로 보인다.

이를 위해 군은 과학기술정보통신부 주관 한국판 디지털 뉴딜 사업으로 ‘2022년 스마트 경로당 구축 사업’을 신청했다.

이번 공모사업 주요 내용은 ▲노인복지관과 함께 어르신들의 참여율과 반응도를 빅데이터로 분석해 맞춤형 비대면 여가복지 프로그램을 제공 ▲보건소와 연계한 어르신 스마트 건강관리 서비스 ▲전자광고판을 활용한 군정소식·날씨 등 생활정보 서비스 제공을 기획했으며 총 사업비는 15억원이다.

군 관계자는 “스마트 경로당 구축을 통해 선도 사례로 자리 잡고, 군민 남녀노소 누구나 군에서 꾸준하게 준비한 4차 산업혁명의 디지털 뉴딜 성과를 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr