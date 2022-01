[아시아경제 이지은 기자] 북한이 중국 측에 이번 베이징 동계올림픽 불참을 공식적으로 통보하는 편지를 보낸 가운데, 우리 정부는 북측의 의도를 "예단하지 않겠다"고 밝혔다.

차덕철 통일부 부대변인은 7일 정례브리핑에서 관련 질문에 대해 "베이징 올림픽이 동북아와 세계 평화 번영에 기여하는 계기가 되기를 바란다는 기본 입장에는 변함이 없다"며 이같이 밝혔다.

이날 북한 노동당 기관지인 노동신문은 "조선민주주의인민공화국 올림픽위원회와 체육성은 중화인민공화국 올림픽위원회와 베이징 2022년 겨울철 올림픽 경기대회 및 겨울철 장애자올림픽 경기대회 조직위원회, 중화인민공화국 국가체육총국에 편지를 보냈다"고 보도했다.

편지는 중국 주재 북한대사가 지난 5일 중국국가체육총국 책임간부를 만나 전달했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr