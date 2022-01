美·유럽, 北 극초음속 미사일 발사에 유엔안보리 회의 소집 요청

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 유럽 국가들이 유엔 안전보장이사회(안보리)에 북한 탄도미사일 발사문제를 논의할 것을 요청한 것으로 알려졌다. 특히 북한이 직접 최신예 극초음속 미사일 발사에 성공했다고 발표하면서 군사도발 강도가 강해질 것이 우려되고 있다.

6일(현지시간) 러시아 스푸트니크통신은 외교소식통의 말을 인용해 "미국과 영국, 프랑스, 아일랜드, 알바니아 등 유럽국가들이 북한 미사일 발사와 관련한 유엔 안보리 협의를 요구했다"고 보도했다. 이번 안보리 회의 요청은 지난 5일 북한이 동해상에서 탄도미사일을 발사한 데 따른 것으로 북한은 해당 미사일이 극초음속 미사일이며, 700㎞를 비행하는데 성공했다고 주장하고 있다.

유엔 안보리는 그동안 북한이 안보리 제재 결의 위반에 해당하는 탄도미사일 발사를 단행할 때마다 회의를 열고 대응방안을 논의해왔다. 지난해 9월 말 북한의 극초음속 미사일 '화성-8형' 발사 및 같은 해 10월 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 발사 때에도 미국은 동맹국들과 함께 곧바로 유엔 안보리 소집을 요구해 회의를 개최한 바 있다. 그러나 당시 상임이사국인 중국과 러시아 등의 반대로 북한 미사일 발사를 규탄하는 성명 채택에는 합의하지 못했다.

미국 측은 안보리 회의 요청에 대해 아직 공식적으로 밝히진 않고 있다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 브리핑에서 안보리 회의에 관한 질문에 대해 "한국과 일본의 방어에 대한 우리의 약속은 계속해서 철통같으며 우리는 인도태평양 지역 조약동맹 및 전 세계 동맹·파트너와 계속 긴밀히 접촉할 것"이라고만 답했다.

