[아시아경제 권해영 기자] 이성희 농협중앙회장이 최근 충남 동천안농협 '스마트농업지원센터' 개소식에 참석했다.

이 회장은 지역농협 주도로 최초 조성된 스마트팜 교육시설인 스마트농업지원센터 시설을 점검하고 농가 관계자들과 스마트농업 확산 방안을 논의했다.

동천안농협 스마트농업 지원센터는 스마트팜 도입을 희망하는 중소농 및 청년농이 직접 투자 없이 누구나 쉽게 영농기술을 습득할 수 있도록 마련된 시설이다. 농협중앙회는 시·도별로 스마트농업지원센터를 추가로 조성하고, 현장 맞춤형 기술교육 및 시설·금융 컨설팅 등을 지원할 계획이다.

이 회장은 "농업의 디지털화는 피해갈 수 없는 시대적 흐름이지만 농업인들이 고가의 스마트팜 시설에 투자하는데 어려움이 있다"며 "지역 농축협을 중심으로 스마트농업 지원센터를 확대 운영할 계획"이라고 밝혔다.

