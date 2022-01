SGA, 125억원 규모 4세대 지능형 나이스 구축 계약

[아시아경제 강나훔 기자] SGA SGA 049470 | 코스닥 증권정보 현재가 1,030 전일대비 15 등락률 -1.44% 거래량 194,933 전일가 1,045 2022.01.05 15:30 장마감 관련기사 SGA, 경기 의왕시 소재 토지·건물 매수 결정...321억 규모[e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일SGA, 한국교육학술정보원과 52억 규모 계약 체결 close 는 한국교육학술정보원과 125억원 규모 4세대 지능형 나이스 구축(응용SW 개발 2단계) 2차 공급계약을 체결했다고 5일 공시했다.

계약 규모는 최근 매출액 대비 16.09 % 수준이다. 계약 기간은 올해 1월 1일부터 12월 31일까지다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr